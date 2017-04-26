В Волжском выявили два случая заболевания бешенством у домашних животных

С начала этого года в городе Волжском Волгоградской области зарегистрированы два случая заболевания бешенством у животных.

Первый эпизоотический очаг был обнаружен в конце марта в поселке Краснооктябрьский. В одном из домов по улице Ясеневой кот стал агрессивно вести себя по отношению к хозяйке. Когда животное проверили, худшие опасения подтвердились – у кота выявили вирус бешенства, рассказали в пресс-службе администрации Волжского.

Второй случай зарегистрирован 24 апреля уже непосредственно в городе. В этом случае заболела собака, находившаяся в доме №38 по улице Мира в 18 микрорайоне. Диагноз – бешенство – также подтвержден в лаборатории.

После выявления второго эпизоотического очага жильцов пяти домов по улице Мира №№38, 30, 34, 40 и 28 попросили срочно привести своих кошек и собак в городскую станцию по борьбе с болезнями животных для бесплатной иммунизации против бешенства.