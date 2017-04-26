В Волгоградской области после взрыва газа в жилом доме ввели режим ЧС

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о ведении в регионе режима чрезвычайной ситуации после взрыва газа в жилом доме областного центра.

О введении режима ЧС глава региона сообщил сегодня журналистам после заседания межведомственного оперативного штаба, в котором приняли участие руководители силовых и правоохранительных ведомств области, передает ТАСС.

«В настоящее время подписано постановление о введении в Волгоградской области (режима) чрезвычайной ситуации», – сказал Бочаров представителям СМИ.

Губернатор также сообщил, что при взрыве газа в доме №60 по проспекту Университетскому пострадали 16 квартир, 12 из них полностью разрушены.

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