В Волгоградской области после взрыва газа в жилом доме ввели режим ЧС
16 мая, 19:54ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области/ 34.mchs.gov.ru
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о ведении в регионе режима чрезвычайной ситуации после взрыва газа в жилом доме областного центра.
О введении режима ЧС глава региона сообщил сегодня журналистам после заседания межведомственного оперативного штаба, в котором приняли участие руководители силовых и правоохранительных ведомств области, передает ТАСС.
«В настоящее время подписано постановление о введении в Волгоградской области (режима) чрезвычайной ситуации», – сказал Бочаров представителям СМИ.
Сюжеты: Взрыв газа
Губернатор также сообщил, что при взрыве газа в доме №60 по проспекту Университетскому пострадали 16 квартир, 12 из них полностью разрушены.
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