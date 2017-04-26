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В Волгоградской области после взрыва газа в жилом доме ввели режим ЧС
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Волгоградской области после взрыва газа в жилом доме ввели режим ЧС
16 мая, 19:54ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области/ 34.mchs.gov.ru
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