В Волгограде задержали мошенника, «продлявшего» электронные полисы ОСАГО

Накануне в отдел полиции Дзержинского района Волгограда обратился 32-летний местный житель, пострадавший от действий интернет-мошенника.

По словам мужчины, в начале мая он нашел на одном из сайтов в сети объявление об услуге по продлению электронного полиса обязательного автострахования. После переписки с незнакомцем волгоградец перевел ему 8 500 рублей и стал ждать, когда на электронный ящик придет новый полис ОСАГО. Не дождавшись его, он понял, что стал жертвой мошенника.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 23-летний безработный волгоградец, который даже никогда не был страховым агентом.

Как выяснилось, задержанный в соцсети под чужим ником зарегистрировал страницу и дал объявление, что оказывает содействие в продлении полисов обязательного автострахования. После поступления денег, молодой человек удалил страницу.

Подозреваемый сознался в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

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