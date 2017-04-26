В Волгограде разрушен подъезд жилого дома

Несколько минут назад в Волгограде стало известно о разрушении подъезда жилого дома, предположительно, в результате взрыва газа.

Коммерсант, со ссылкой на главное Управление МЧС России сообщает, что взрывов газа разрушен подъезд жилого дома.

Представители СУ СКР по Волгоградской области выехали в Советский район, где предположительно произошел взрыв бытового газа в одном из жилых домов по адресу Университетский проспект, дом 60.