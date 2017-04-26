В Волгограде разрушен подъезд жилого дома
16 мая, 13:50ПроисшествияАвтор: Сергей МатанцевФото: life.ru
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Несколько минут назад в Волгограде стало известно о разрушении подъезда жилого дома, предположительно, в результате взрыва газа.
Коммерсант, со ссылкой на главное Управление МЧС России сообщает, что взрывов газа разрушен подъезд жилого дома.
Представители СУ СКР по Волгоградской области выехали в Советский район, где предположительно произошел взрыв бытового газа в одном из жилых домов по адресу Университетский проспект, дом 60.
Сюжеты: Взрыв газа
Очевидцы в соцсетях указывают на то, что ранее в этом доме вели работы газовые службы, и якобы ощущался запах газа. Хлопок был такой силы, что его было слышно на Родниковой улице.
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