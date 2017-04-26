В Волгограде пострадавшим при взрыве газа выплатят по 50 тысяч рублей
16 мая, 21:49ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области/ 34.mchs.gov.ru
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С 17 мая в Волгограде начнутся первые выплаты горожанам, пострадавшим при взрыве бытового газа в жилом доме на проспекте Университетском в Советском районе.
Все, кто будет признан пострадавшим, получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды, передает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Бочарова, сделанное на встрече с жильцами разрушенного дома.
На вопросы горожан о судьбе их дома Бочаров ответил, что решение о его дальнейшей эксплуатации будет принято после полного обследования здания.
По словам губернатора, дом либо частично восстановят, либо снесут и построят новый.
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