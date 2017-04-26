В Волгограде ЧП в Советском районе - второй взрыв газа за 1,5 года

Сегодняшний взрыв в доме №60 по Университетскому проспекту стал уже вторым ЧП с бытовым газом, произошедшим в Волгограде за последние полтора года.

Напомним, 20 декабря 2015 года взрыв газа прогремел в девятиэтажном доме №47 по улице Космонавтов в Дзержинском районе города Волгограда. В результате взрыва и дальнейшего обрушения конструкций здания погибли 5 человек и пострадали 11.

Сразу после взрыва начался сильный пожар. Уже после того, как на месте начали работать представители спасательных служб, раздался второй взрыв. Он практически полностью разрушил весь подъезд девятиэтажки - пострадали все 36 квартир.

Дом признали не подлежащим восстановлению. Его было решено снести. Что и было сделано посредством разбора конструктивных элементов. В доме проживало более 240 человек. Работы по строительству нового дома на этом же месте шли менее 1 года, его сдали в эксплуатацию в сентябре 2016 года.