В Волгоград прибыл мобильный комплекс «Струна» МЧС России

Об этом корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов.
Также в Волгоград из Ростова-на-Дону прибыл начальник Южного регионального центра МЧС РФ Игорь Одер с группой офицеров.
В настоящее время работы на разрушенном доме продолжаются - спасатели обрушивают нависающие конструкции, чтобы обеспечить безопасность при разборе завалов.
Территория вокруг пострадавшего дома оцеплена. Освещение места проведения работ обеспечивают спасательные автомобили и специальные световые башни. Работы на месте ЧП будут вестись круглосуточно.
- На месте ЧП задействованы более 400 спасателей - это сотрудники МЧС Волгоградского гарнизона, учебно-спасательной части, краснослободские и городские спасатели, - рассказал Дмитрий Уланов. По его словам сил и средств действующей группировки достаточно. К обследованию разрушенного дома спасател приступят, как только это станет возможно.