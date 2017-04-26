В Волгоград прибыл мобильный комплекс «Струна» МЧС России

Из Ростова-на-Дону в Волгоград уже прибыл мобильный комплекс «Струна» МЧС России, с помощью которого будет произведено обследование разрушенного взрывом газа дома №60 по Университетскому проспекту.

Об этом корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов.

Также в Волгоград из Ростова-на-Дону прибыл начальник Южного регионального центра МЧС РФ Игорь Одер с группой офицеров.

В настоящее время работы на разрушенном доме продолжаются - спасатели обрушивают нависающие конструкции, чтобы обеспечить безопасность при разборе завалов.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Территория вокруг пострадавшего дома оцеплена. Освещение места проведения работ обеспечивают спасательные автомобили и специальные световые башни. Работы на месте ЧП будут вестись круглосуточно.