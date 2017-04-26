В Управлении МЧС в связи со взрывом дома заработал телефон «горячей линии»
16 мая, 18:23ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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В связи с чрезвычайным происшествием в Советском районе Волгограда в областном управлении МЧС России организована работа телефон «горячей линии».
Сотрудники МЧС готовы оказать психологическую и информационную поддержку всем жильцам дома, где во вторник произошел взрыв бытового газа. А также родственникам погибших и пострадавших при обрушении всех четырех этажей в одном из подъездов.
Номер телефона «горячей линии» в ГУ МЧС по Волгоградской области: (8442) 23-02-73.
Сюжеты: Взрыв газа
Во вторник, 16 мая, примерно в час дня в доме №60 по проспекту Университетскому произошел мощный взрыв бытового газа. По последним данным, в результате происшествия 3 человека погибли, 11 пострадали.
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