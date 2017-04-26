В центре временного размещения на ночь остались 6-ро жильцов дома №60
16 мая, 22:26ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: Пресс-служба администрации г. Волгограда
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В центре временного размещения, развернутом в школе №106 Советского района, зарегистрированы 43 жителя дома, разрушенного взрывом бытового газа.
На ночь в центре решили остаться шесть человек. остальные направились в другой пункт в близлежащей гостинице или к родственникам. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.
Сюжеты: Взрыв газа
С условиями размещения людей в школе вечером ознакомился губернатор Андрей Бочаров. В центре дежурят врачи и психологи, с пострадавшими работают представители социальных служб, сотрудники паспортной службы и Пенсионного фонда.
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