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В центре временного размещения на ночь остались 6-ро жильцов дома №60
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В центре временного размещения на ночь остались 6-ро жильцов дома №60
16 мая, 22:26ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: Пресс-служба администрации г. Волгограда
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