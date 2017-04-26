В центре временного размещения на ночь остались 6-ро жильцов дома №60

В центре временного размещения, развернутом в школе №106 Советского района, зарегистрированы 43 жителя дома, разрушенного взрывом бытового газа.

На ночь в центре решили остаться шесть человек. остальные направились в другой пункт в близлежащей гостинице или к родственникам. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.