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В старой части Волжского на встречной полосе столкнулись две иномарки
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В старой части Волжского на встречной полосе столкнулись две иномарки
16 мая, 12:02ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: vk.com/jest_vlz
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