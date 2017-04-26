В старой части Волжского на встречной полосе столкнулись две иномарки

В минувший понедельник в Волжском около 7 часов вечера возле политехнического техникума произошло лобовое столкновение двух импортных легковушек – «Chevrolet Lacetti» и «Peugeot».

ДТП устроил 67-летний водитель «Шевроле». Он ехал по улице Набережной в сторону проспекта Ленина и на повороте возле дома №1 по ул. Циолковского выехал на встречную полосу, по которой в это время ехал «Пежо», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Очевидцы говорят, что в смятом автомобиле «Peugeot» водителю придавило ноги. Фото: vk.com/jest_vlz

В результате аварии пострадал 37-летний водитель второй иномарки. Мужчина получил с травмы и был доставлен в волжскую горбольницу №1.

Как утверждают в соцсетях очевидцы ДТП, водитель «Шевроле» находился в нетрезвом состоянии и за несколько минут до аварии создавал автомобилистам угрозы на дороге, выезжая на встречку.

Материалы по теме