В Руднянском районе в разбившемся на скорости «УАЗе» погиб пассажир
16 мая, 10:02ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: express-k.kz
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В понедельник, 15 мая, в Руднянском районе Волгоградской области на большой скорости перевернулся автомобиль «УАЗ-3469».
Авария случилась в два часа дня на дороге «г. Жирновск – ст. Вешенская», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
За рулем внедорожника находился 18-летний водитель. Он гнал свою машину в сторону станицы Вешенской. На 24 километре дороги он не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.
В аварии погиб 29-летний пассажир «УАЗа», а водитель с травмами был доставлен в ЦРБ Руднянского района.
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