В Руднянском районе в разбившемся на скорости «УАЗе» погиб пассажир

В понедельник, 15 мая, в Руднянском районе Волгоградской области на большой скорости перевернулся автомобиль «УАЗ-3469».

Авария случилась в два часа дня на дороге «г. Жирновск – ст. Вешенская», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

За рулем внедорожника находился 18-летний водитель. Он гнал свою машину в сторону станицы Вешенской. На 24 километре дороги он не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.