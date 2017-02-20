В Городище местных чиновников оштрафовали за волокиту с обращениями граждан

В ходе проверки, проведенной районной прокуратурой, установлено, что городищенские чиновники неправомерно отказали трем предпринимателям в аренде земельных участков, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.
Также выяснилось, что районные чиновники зачастую допускали волокиту при рассмотрении обращений граждан о предоставлении муниципальных услуг.
По результатам проверки прокурор Городищенского района возбудил дела об административных правонарушениях против четырех должностных лиц. Постановлениями мировых судей судебных участков №№ 3 и 124 Волгоградской области каждый из виновных заплатит штраф в размере 7 тысяч рублей.
Кроме того, после вмешательства прокуратуры все допущенные нарушения были устранены.