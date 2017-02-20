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В Городище местных чиновников оштрафовали за волокиту с обращениями граждан
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Городище местных чиновников оштрафовали за волокиту с обращениями граждан
16 мая, 11:04ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: polit.ru
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