В Городище местных чиновников оштрафовали за волокиту с обращениями граждан

Прокуратура выявила факты нарушения требований законодательства при предоставлении муниципальных услуг, которые допустили сотрудники администраций Городищенского района и Городищенского городского поселения.

В ходе проверки, проведенной районной прокуратурой, установлено, что городищенские чиновники неправомерно отказали трем предпринимателям в аренде земельных участков, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

Также выяснилось, что районные чиновники зачастую допускали волокиту при рассмотрении обращений граждан о предоставлении муниципальных услуг.

По результатам проверки прокурор Городищенского района возбудил дела об административных правонарушениях против четырех должностных лиц. Постановлениями мировых судей судебных участков №№ 3 и 124 Волгоградской области каждый из виновных заплатит штраф в размере 7 тысяч рублей.

Кроме того, после вмешательства прокуратуры все допущенные нарушения были устранены.

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