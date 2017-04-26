Среди пострадавших во время взрыва газа - три работника аварийной бригады

Волгоградцы, пострадавшие в результате взрыва газа и обрушения секции жилого дома, доставлены в 7-ю клиническую больницу скорой медицинской помощи. Здесь сейчас находятся 8 человек.

Трое - в тяжелом состоянии. Детей среди них нет. Всем пострадавшим от 23 до 80 лет.

Среди восьми пострадавших – трое работников газовой службы, работавшие на месте аварии на газопроводе. Один из них, начальник аварийной бригады газовщиков, получил множественные переломы таза. Двое других специалистов газовой службы получили повреждения средней степени тяжести, об этом сообщает корреспондент агентства «НовостиВолгограда.ру», который в данный момент находится в 7-й клинической больнице скорой медицинской помощи.

Еще одна женщина, проходившая мимо дома в момент взрыва, также получила тяжелые ранения. Среди пострадавших находится и мужчина, который за мгновение до взрыва поднялся из подвала на улицу и находился рядом с домом.

Еще двое пострадавших находятся в 25-й больнице скорой медицинской помощи.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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