СМИ сообщают о двух погибших в результате взрыва газа в Советском районе

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф. Еще пять человек пострадали.

В результате взрыва газа разрушен подъезд четырехэтажного жилого дома №60 по Университетскому проспекту. Очевидцы сообщают в соцсетях, что запах газа в этом районе ощущался с утра, по некоторым данным, газовые службы вели работы в этом доме.