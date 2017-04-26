СМИ сообщают о двух погибших в результате взрыва газа в Советском районе
16 мая, 14:14ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф. Еще пять человек пострадали.
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В результате взрыва газа разрушен подъезд четырехэтажного жилого дома №60 по Университетскому проспекту. Очевидцы сообщают в соцсетях, что запах газа в этом районе ощущался с утра, по некоторым данным, газовые службы вели работы в этом доме.
Сюжеты: Взрыв газа
Одна из пользователей соцсетей сообщает, что взрыв был такой силы, что в соседнем садике, куда ходит ее ребенок, выбило стекла.
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