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Следователи задержали владельца соседнего с взорвавшимся домом павильона
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Следователи задержали владельца соседнего с взорвавшимся домом павильона
16 мая, 19:38ПроисшествияАвтор: Сергей МатанцевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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