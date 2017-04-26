Следователи задержали владельца соседнего с взорвавшимся домом павильона

Следственные органы СК РФ по Волгоградской области продолжают работу на месте страшного ЧП в доме №60 по Университетскому проезду, где сегодня днем взорвался бытовой газ.

По факту взрыва в многоквартирном доме следователи ведут расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие гибель более двух лиц).

В настоящее время следователи уже допросили свыше 30 человек, в том числе сотрудников газовых служб, управляющей компании, а также пострадавших. Задержаны трое: владелец павильона и его отец, по заказу которых и проводились уличные работы вблизи газопровода, а также рабочий, нанятый ими по объявлению.

Напомним, взрыв газа был такой силы, что произошло обрушение всех межэтажных перекрытий в одном подъезде четырехэтажного дома. Из 10 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии.