Шокирующие подробности взрыва газа от непосредственных очевидцев ЧП

Стали известны некоторые подробности событий, предваривших взрыв газа в доме №60 по Университетскому проспекту.

Об этом ранее в своем оперативном интервью на месте событий упомянул и губернатор Андрей Бочаров. Да и сами жильцы этого дома заявляли корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» о том, что с утра у расположенных рядом с домом киосков работал экскаватор - по некоторым данным, владелец одного из них пытался подключится к водопроводу. Вероятно, экскаватор задел газовую трубу - характерный сильный запах жители пострадавшего дома ощутили еще утром и вызвали аварийную службу. Но по каким-то причинам людей из дома не эвакуировали, посоветовав проветрить квартиры и открыть форточки.