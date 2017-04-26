Шокирующие подробности взрыва газа от непосредственных очевидцев ЧП

По предварительной версии, которую приводит пресс-служба региональной администрации, взрыв бытового газа в жилом доме №60 на Университетском проспекте произошел из-за проведения индивидуальным предпринимателем несанкционированных работ в торговом объекте, расположенном рядом.
Об этом ранее в своем оперативном интервью на месте событий упомянул и губернатор Андрей Бочаров. Да и сами жильцы этого дома заявляли корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» о том, что с утра у расположенных рядом с домом киосков работал экскаватор - по некоторым данным, владелец одного из них пытался подключится к водопроводу. Вероятно, экскаватор задел газовую трубу - характерный сильный запах жители пострадавшего дома ощутили еще утром и вызвали аварийную службу. Но по каким-то причинам людей из дома не эвакуировали, посоветовав проветрить квартиры и открыть форточки.