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Прокуратура области: организована проверка по факту обрушения дома
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Прокуратура области: организована проверка по факту обрушения дома
16 мая, 14:41ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: kuban24.tv
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