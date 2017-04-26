Прокуратура области: организована проверка по факту обрушения дома

На место происшествия выехал и.о. прокурора области Александр Руднев с целью координации действий сотрудников правоохранительных органов и служб спасения.

Прокуратурой Волгоградской области по факту обрушения в доме № 60 по пр. Университетскому в г.Волгограде организована проверка соблюдения законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

На место происшествия выехал и.о. прокурора области Александр Руднев с целью координации действий сотрудников правоохранительных органов и служб спасения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Официальных данных о пострадавших во время ЧП нет, предварительная информация - двое погибших, одна - женщина 45-50 лет.