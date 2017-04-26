Появилось видео штурма квартиры и захвата подозреваемого в Волжском

Накануне ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало о буйном жителе Волжского, который почти сутки держал в напряжении правоохранителей.

Напомним, вечером 14 мая 35-летний работник ЧОПа, проживающий в многоэтажке по адресу ул. 87-я Гвардейская, 91 повздорил с матерью. Он выгнал женщину на улицу, а сам забаррикадировался в квартире. Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, полицейские не раз пытались его уговорить выйти из квартиры, однако мужчина отказывался, высказывая в адрес сотрудников угрозы. На штурм квартиры правоохранители долгое время не решались, поскольку заложников у 35-летнего мужчины не было. Однако газ в доме аварийные службы перекрыли.

После долгих часов безуспешных переговоров было принято решение о взломе двери.Как видно на видео, к этому решению буйный волжанин был готов. Как только дверь открылась, он выскочил с ножом в руке, попытался прорваться сквозь строй омоновцев и даже успел нанести удар ножом одному из них. От травм спейназовца спас специальный щит. Но уже через считанные секунды дебошир был обезоружен и блокирован.

Вот какой комментарий корреспондент агентства «НовостиВолгограда.ру» получил от представителя пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области Екатерины Суховой.

Видео Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам угрозы убийством в отношении матери и за применение насилия в отношении представителя власти. Известно, что до описанного инцидента волжанин на учете у психиатра не состоял.

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