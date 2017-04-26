Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Появилось видео штурма квартиры и захвата подозреваемого в Волжском
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
%d0%a8%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bc
Появилось видео штурма квартиры и захвата подозреваемого в Волжском
16 мая, 13:07ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»