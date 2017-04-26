Пострадавшие: перед аварийными работами газ в доме №60 был перекрыт

Корреспонденту агентства «НовостиВолграда.ру» удалось пообщаться с пострадавшими при взрыве газа в жилом доме №60 по Университетскому проспекту.

Некоторые из них стали не только участниками, но и, если можно так сказать, непосредственными участниками событий.

Напомним, что в результате ЧП пострадали 3 работника «Волгоградгоргаза», один сотрудник погиб.

Выжившие газовики рассказали, что к началу производства аварийных работ газ был перекрыт. Именно поэтому и не производилась эвакуация людей. Но оказалось, что он скопился в таком объеме, что этого оказалось достаточно для мощной детонации. Причина аварии – прокол в газопроводе, который был сделан ранее.

Как уже сообщало агентство «НовостиВолгограда.ру» с места ЧП, по словам жильцов, с утра у расположенных рядом с домом киосков работал экскаватор - по некоторым данным, владелец одного из них пытался подключиться к водопроводу. Видимо, при земляных работах был поврежден газопровод.

Скопившегося газа оказалось так много, что его взрыв полностью разрушил все межэтажные перекрытия жилого здания.

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