По факту обрушения подъезда жилого дома возбуждено уголовное дело
16 мая, 15:37ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: park72.ru
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 УК ( производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту обрушения подъезда жилого 4-этажного дома в результате взрыва газа.
Об этом журналистам заявил руководитель СУ СК России по Волгоградской области Михаил Музраев.
Сегодня около 13 часов в четырехэтажном доме на Университетском проспекте произошел хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов.
Сюжеты: Взрыв газа
По предварительным данным, погибли 4 человека, еще восемь человек пострадали. В данный момент разбор завалов продолжается. Жильцы дома пока размещены в ближайшей гостинице, в школе №106 развертывается пункт временного размещения людей.
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