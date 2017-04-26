По факту обрушения подъезда жилого дома возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 УК ( производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту обрушения подъезда жилого 4-этажного дома в результате взрыва газа.

Об этом журналистам заявил руководитель СУ СК России по Волгоградской области Михаил Музраев.

Сегодня около 13 часов в четырехэтажном доме на Университетском проспекте произошел хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов.