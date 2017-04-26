Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
По факту обрушения подъезда жилого дома возбуждено уголовное дело
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
%d0%a3%d0%93%d0%9e%d0%9b+%d0%94%d0%95%d0%9b%d0%9e+park72 ru
По факту обрушения подъезда жилого дома возбуждено уголовное дело
16 мая, 15:37ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: park72.ru
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»