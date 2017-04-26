Несанкционированная врезка в водопровод могла стать причиной взрыва газа

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по итогам заседания оперативного штаба, возможной причиной взрыва газа, повлекшего обрушение подъезда в жилом 4-этажном доме по Университетскому проспекту, могла стать несанкционированная врезка в коммуникации индивидуальным предпринимателем

Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» с места ЧП, по словам жильцов, с утра у расположенных рядом с домом киосков работал экскаватор - по некоторым данным, владелец одного из них пытался подключится к водопроводу.

Вероятно, экскаватор задел газовую трубу - характерный сильный запах жители пострадавшего дома ощутили еще утром, вызвали аварийную службу. Но по каким-то причинам людей из дома не эвакуировали, посоветовав проветрить квартиры и открыть форточки.

Сейчас спасатели с помощью пожарной лестницы убирают обвисшие конструкции дома, чтоюбы можно было приступить к разбору завалов, под которыми могут находится люди.