На месте ЧП в Советском районе Волгограда работают 10 машин скорой помощи
16 мая, 13:57ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: ВК, "Жесть Волгограда"
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По неподтвержденным пока данным, в результате ЧП в доме по Университетскому проспекту, 60, пострадали 5 человек.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации области, звонок в пункт дежурного скорой помощи поступил в 13.09. В 13.16 на месте ЧП уже работала первая бригада медиков. В настоящее время около дома по Университетском проспекту находится 10 карет «скорой», а также машина центра медицинских катастроф.
Сюжеты: Взрыв газа
Пока официальных данных о погибших и пострадавших нет. Пользователи соцсетей сообщают об одном погибшем и пятерых пострадавших.
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