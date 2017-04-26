На месте ЧП в Советском районе Волгограда работают 10 машин скорой помощи

По неподтвержденным пока данным, в результате ЧП в доме по Университетскому проспекту, 60, пострадали 5 человек.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации области, звонок в пункт дежурного скорой помощи поступил в 13.09. В 13.16 на месте ЧП уже работала первая бригада медиков. В настоящее время около дома по Университетском проспекту находится 10 карет «скорой», а также машина центра медицинских катастроф.