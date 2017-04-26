Мэрия Волгограда: жильцы разрушенного дома размещены в ближайшей гостинице
16 мая, 14:57ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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По данным пресс-службы администрации Волгограда, в доме №60 по Университетскому проспекту, где сегодня произошел взрыв газа, разрушено около 10 квартир из 45.
Как сообщили в мэрии, в настоящее время в школе № 106 готовится к развертыванию пункт временного размещения. Пока же жильцы из разрушенного дома размещены в близлежащей гостинице.
Сюжеты: Взрыв газа
Сообщение о взрыве в четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда поступило сегодня около часа дня. Звонок дежурному скрой помощи поступил в 13.09. На месте сейчас работают медики, правоохранители и спасатели. Развернут межведомственный оперативный штаб. На месте ЧП находится губернатор Андрей Бочаров и руководство Волгограда.
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