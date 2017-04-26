Мэрия Волгограда: жильцы разрушенного дома размещены в ближайшей гостинице

По данным пресс-службы администрации Волгограда, в доме №60 по Университетскому проспекту, где сегодня произошел взрыв газа, разрушено около 10 квартир из 45.

Как сообщили в мэрии, в настоящее время в школе № 106 готовится к развертыванию пункт временного размещения. Пока же жильцы из разрушенного дома размещены в близлежащей гостинице.