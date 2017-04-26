МЧС: спасатели приступили к разбору завалов на месте ЧП в Советском районе

Сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области вручную разбирают завалы на месте обрушения подъезда жилого дома по Университетскому проспекту.

Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщил руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Уланов, который находится на месте ЧП.

По его словам, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие, но точную цифру пока не назвал. Между тем появились сообщения уже о семи пострадавших, есть данные о 16 разрушенных квартирах.