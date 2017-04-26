МЧС: спасатели приступили к разбору завалов на месте ЧП в Советском районе
16 мая, 14:28ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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Сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области вручную разбирают завалы на месте обрушения подъезда жилого дома по Университетскому проспекту.
Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщил руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Уланов, который находится на месте ЧП.
По его словам, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие, но точную цифру пока не назвал. Между тем появились сообщения уже о семи пострадавших, есть данные о 16 разрушенных квартирах.
Сюжеты: Взрыв газа
На месте ЧП развернут межведомственный оперативный штаб, в который вошли представители всех силовых структур. В Советский район прибыл губернатор Андрей Бочаров, руководители Волгограда.
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