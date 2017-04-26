Губернатор Андрей Бочаров прибыл на место взрыва газа в Советском районе
16 мая, 14:18ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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Глава региона Андрей Бочаров прибыл на место ЧП, которое произошло сегодня во втором часу дня в Советском районе Волгограда.
Сюжеты: Взрыв газа
Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе администрации области. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
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