Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде (обновляется)
16 мая, 14:53ПроисшествияАвтор: Сергей МатанцевФото: Дмитрий Рогулин/ tass.ru
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Все фотографии с места взрыва газа в жилом доме в Волгограде
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Сюжеты: Взрыв газа
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