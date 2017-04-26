Экс-депутату гордумы Волгограда дали 5 лет за мошенничество со школой

В судебном заседании было установлено, что еще в 2009 году Галда заключил фиктивный договор купли-продажи незавершенного здания школы в хуторе Красный Сад Среднеахтубинского района, по которому он являлся собственником этого объекта. В действительности здание находилось на балансе администрации города Волжского.
Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, на основании подложного договора купли-продажи через суд Галда добился признания за ним права собственности на здание школы, а позднее оформил государственную регистрацию.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СУ СК России по региону.
Свою вину Галда не признал. С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, Среднеахтубинский районный суд приговорил Галду к 5 годам исправительной колонии общего режима.