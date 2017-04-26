Больницы Волгограда располагают всем необходимым для лечения пострадавших

Всем пострадавшим в результате взрыва газа и обрушения межэтажных перекрытий жилого дома оказывается необходимая медицинская помощь.

Они находятся в 7-й и 25-й клинических больницах скорой медицинской помощи. Напомним, как уже сообщали корреспонденты ИА «НовостиВолгограда.ру», трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Лечебные учреждения располагают всеми необходимыми лекарственными препаратами и медицинским оборудованием. Кровь имеется в необходимом количестве, ее дефицита нет.

Об этом корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказала главный врач клинической больницы скорой медицинской помощи №7 Наталья Панина.

Наталья Панина, главный врач ГБУЗ "КБ СМП №7", г. Волгоград Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

У пострадавших в основном переломы различной степени тяжести, множественные ушибы и сотрясения головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние медики описывают как стабильное.

По официальным данным, в результате взрыва бытового газа в доме №60 по Университетскому проспекту пострадали 10 человек, трое - погибли.

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