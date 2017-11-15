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Житель Дубовского района похитил с карты приятеля 560 тысяч рублей
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Житель Дубовского района похитил с карты приятеля 560 тысяч рублей

Сегодня, 16:10ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: protivkart.org
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