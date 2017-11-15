Житель Дубовского района похитил с карты приятеля 560 тысяч рублей
Еще 31 октября молодой человек обратился в полицию с заявлением о хищении с банковской карточки денег, перечисленных ему в качестве социальных государственных пособий.
По сообщению пресс-службы ГУМ ВД по Волгоградской области, накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 19-летнего безработного жителя Дубовского района. Ранее он воспитывался с потерпевшим в патронажной семье. Поддерживая с ним приятельские отношения, он вызнал банковские реквизиты и при случае воспользовался этой информацией.
Задержанный сознался в содеянном. По его словам, все похищенные деньги он потратил на одежду, развлечения и рестораны.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Молодому любителю красивой жизни за чужие деньги грозит до 6 лет лишения свободы.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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