Житель Дубовского района похитил с карты приятеля 560 тысяч рублей

В Даниловском районе 18-летний студент одного из средне-специальных учебных заведений лишился крупной суммы денег, которые были на его банковском счету. В одночасье исчезли более 560 тысяч рублей.

Еще 31 октября молодой человек обратился в полицию с заявлением о хищении с банковской карточки денег, перечисленных ему в качестве социальных государственных пособий.

По сообщению пресс-службы ГУМ ВД по Волгоградской области, накануне в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 19-летнего безработного жителя Дубовского района. Ранее он воспитывался с потерпевшим в патронажной семье. Поддерживая с ним приятельские отношения, он вызнал банковские реквизиты и при случае воспользовался этой информацией.

Задержанный сознался в содеянном. По его словам, все похищенные деньги он потратил на одежду, развлечения и рестораны.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Молодому любителю красивой жизни за чужие деньги грозит до 6 лет лишения свободы.