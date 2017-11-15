Волжанин, примкнувший к боевикам в Сирии, проведет 2,5 года в колонии
Руководствуясь идеями исламского терроризма, мужчина уехал в арабскую республику еще в декабре 2013 года. Вместе с семьей он добирался до Сирии через Украину и Турцию.
Согласно материалам уголовного дела, в антиправительственную вооруженную группировку волжанин вступил в январе 2014 года. В боях и патрулировании подконтрольной территории он участвовал до апреля того же года, пока не был ранен
После этого боевики разрешили покинуть Сирию и уехать в Турцию, а затем в Азербайджан, где через два года местные правоохранители задержали мужчину и экстрадировали в Россию, рассказали в пресс-службе Волжского горсуда.
Расследование уголовного дела проводилось органами УФСБ России по Волгоградской области. Свою вину волжанин признал полностью.
Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.
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