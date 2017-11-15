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Волжанин, примкнувший к боевикам в Сирии, проведет 2,5 года в колонии
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волжанин, примкнувший к боевикам в Сирии, проведет 2,5 года в колонии

Сегодня, 14:03ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: tengrinews.kz
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