В Волгограде нарушителя, устроившего ДТП, обвинили в угоне своей машины

Во вторник 35-летний житель Советского района заявил в полицию о том, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2115. Мужчина оценил причиненный ему ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.

Розыском автомобиля занялись оперативники уголовного розыска. Вскоре легковушку они нашли на улице Петроградской в том же районе.

Однако полицейские, выясняя обстоятельства угона, пришли к выводу, что сообщение о преступлении было ложным, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Как оказалось, перед обращением в полицию заявитель в Красноармейском районе на своей машине врезался в иномарку и скрылся с места аварии.

Подозреваемый сознался в содеянном. За заведомо ложный донос против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ. По этой статье мужчина может сесть на два года.