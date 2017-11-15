В Волгограде нарушителя, устроившего ДТП, обвинили в угоне своей машины
Сегодня, 11:36ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Во вторник 35-летний житель Советского района заявил в полицию о том, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2115. Мужчина оценил причиненный ему ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.
Розыском автомобиля занялись оперативники уголовного розыска. Вскоре легковушку они нашли на улице Петроградской в том же районе.
Однако полицейские, выясняя обстоятельства угона, пришли к выводу, что сообщение о преступлении было ложным, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Как оказалось, перед обращением в полицию заявитель в Красноармейском районе на своей машине врезался в иномарку и скрылся с места аварии.
Подозреваемый сознался в содеянном. За заведомо ложный донос против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ. По этой статье мужчина может сесть на два года.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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