В Волгограде Hyundai Solaris наехал на переходе на 11-летнего мальчика
Сегодня, 12:10ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: newsvo.ru
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Во вторник в седьмом часу вечера в Дзержинском районе после наезда автомобиля Hyundai Solaris в больницу попал 11-летний подросток.
Иномарка сбила мальчика примерно в 18.20 напротив дома №19 по улице 51-я Гвардейская, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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На этом переходе в Дзержинском районе иномарка не пропустила 11-летнего школьника.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Полицейские рассказали, что несовершеннолетний шел один по нерегулируемому пешеходному переходу. Светоотражающих элементов на его одежде не было. В это время на него наехал 39-летний водитель Hyundai Solaris, который двигался в сторону улицы Краснополянской.
В результате ДТП мальчик получил травму ноги.
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