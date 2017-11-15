В Волгограде Hyundai Solaris наехал на переходе на 11-летнего мальчика

Во вторник в седьмом часу вечера в Дзержинском районе после наезда автомобиля Hyundai Solaris в больницу попал 11-летний подросток.

Иномарка сбила мальчика примерно в 18.20 напротив дома №19 по улице 51-я Гвардейская, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На этом переходе в Дзержинском районе иномарка не пропустила 11-летнего школьника. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Полицейские рассказали, что несовершеннолетний шел один по нерегулируемому пешеходному переходу. Светоотражающих элементов на его одежде не было. В это время на него наехал 39-летний водитель Hyundai Solaris, который двигался в сторону улицы Краснополянской.