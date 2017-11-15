В центре Волгограда школьник на внедорожнике сбил пешехода на светофоре
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, наезд на молодого человека произошел в 21.35 на проспекте Ленина напротив дома №43.
Внедорожник ехал в сторону улицы Пражской. Он находился в среднем ряду. Когда на светофоре, установленном на пешеходном переходе, зажегся красный свет, водитель иномарки не остановился. Сбив человека, он продолжил движение.
Пострадавшего в результате ДТП пешехода с травмой головы доставили в больницу.
Полицейские объявили план «Перехват» для розыска сбежавшего с места происшествия водителя. Вскоре внедорожник, сбивший человека, был обнаружен возле дома №25 по улице Советской.
Нарушителем оказался 17-летний учащийся 11 класса одной из школ Центрального района. Выяснилось, что несовершеннолетний взял автомобиль без разрешения родителей.
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