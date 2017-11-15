В центре Волгограда школьник на внедорожнике сбил пешехода на светофоре

Накануне поздно вечером в Центральном районе автомобиль Toyota Land Cruiser Prado проехал на красный свет, сбив при этом переходившего дорогу 22-летнего пешехода.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, наезд на молодого человека произошел в 21.35 на проспекте Ленина напротив дома №43.

Внедорожник ехал в сторону улицы Пражской. Он находился в среднем ряду. Когда на светофоре, установленном на пешеходном переходе, зажегся красный свет, водитель иномарки не остановился. Сбив человека, он продолжил движение.

Пострадавшего в результате ДТП пешехода с травмой головы доставили в больницу.

На этом внедорожнике старшеклассник сбил 22-летнего пешехода. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Полицейские объявили план «Перехват» для розыска сбежавшего с места происшествия водителя. Вскоре внедорожник, сбивший человека, был обнаружен возле дома №25 по улице Советской.