В Кировском районе грабитель отнял сумку у волгоградки на остановке

Во вторник в Кировском районе Волгограда на автобусной остановке «8 площадка», находящейся на улице Лазоревой, была ограблена 31-летняя женщина.

Вечером неизвестный мужчина выхватил из рук волгоградки дамскую сумочку, в которой лежали деньги, документы и сотовый телефон, после чего скрылся.

Информация о грабеже поступила группе задержания ОВО Росгвардии. Прибывшие на место происшествия стражи порядка уточнили у потерпевшей приметы злоумышленника и приступили к его розыску.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 33-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской Республики.

Похищенное у него изъято. Патруль Росгвардии доставил мужчину в районный отдел полиции.