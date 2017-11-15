В Кировском районе грабитель отнял сумку у волгоградки на остановке
Сегодня, 13:53ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: crimyakutia.ru
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Во вторник в Кировском районе Волгограда на автобусной остановке «8 площадка», находящейся на улице Лазоревой, была ограблена 31-летняя женщина.
Вечером неизвестный мужчина выхватил из рук волгоградки дамскую сумочку, в которой лежали деньги, документы и сотовый телефон, после чего скрылся.
Информация о грабеже поступила группе задержания ОВО Росгвардии. Прибывшие на место происшествия стражи порядка уточнили у потерпевшей приметы злоумышленника и приступили к его розыску.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 33-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарской Республики.
Похищенное у него изъято. Патруль Росгвардии доставил мужчину в районный отдел полиции.
В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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