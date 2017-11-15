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В Городищенском районе селяне вырыли фугасную авиабомбу времен войны
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Городищенском районе селяне вырыли фугасную авиабомбу времен войны

Сегодня, 10:10ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области/ 34.mchs.gov.ru
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