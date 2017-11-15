В Городищенском районе селяне вырыли фугасную авиабомбу времен войны

Во вторник днем жители поселка Россошки Городищенского района нашли авиабомбу, которая пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны.

Опасная находка была обнаружена на окраине населенного пункта, где проводились земляные работы.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, специалисты предполагают, что найденный боеприпас – это ФАБ-100.

Сейчас к месту, где селяне вырыли бомбу, правоохранители никого не подпускают.

Уже вызван из Ростовской области пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России, который в ближайшие дни обезвредит найденный боеприпас.