В Городищенском районе селяне вырыли фугасную авиабомбу времен войны
Опасная находка была обнаружена на окраине населенного пункта, где проводились земляные работы.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, специалисты предполагают, что найденный боеприпас – это ФАБ-100.
Сейчас к месту, где селяне вырыли бомбу, правоохранители никого не подпускают.
Уже вызван из Ростовской области пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России, который в ближайшие дни обезвредит найденный боеприпас.
В областном Главке МЧС отмечают, что это уже 12 авиабомба, которая была обнаружена в этом году на территории волгоградского региона. Ранее, 24 октября, при проведении земляных работ при реконструкции одного из объектов ЧМ-2018 в Дзержинском районе города Волгограда строители нашли фугас ФАБ-50.
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