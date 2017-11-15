В Дзержинском районе нашли восьмиклассника, которого искали более 5 дней

Во вторник вечером в Дзержинском районе города Волгограда полицейские разыскали 15-летнего подростка, который сбежал из дома еще 9 ноября.

Поиски восьмиклассника продолжались более пяти суток. За это время сотрудники полиции проверили возможные места его нахождения, опросили знакомых и одноклассников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, во вторник один из школьников заметил пропавшего подростка на улице Ангарской и позвонил в полицию. После этого инспекторы ПДН задержали восьмиклассника и доставили в социально-реабилитационный центр, чтобы затем передать родителям.

Как выяснили полицейские, когда мать запретила подростку гулять поздно вечером, он ушел из дома, выбравшись через окно.

Сам школьник пояснил, что хотел пожить самостоятельно. Пять суток он ночевал у разных знакомых, а также в подъездах жилых домов.