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В Дзержинском районе нашли восьмиклассника, которого искали более 5 дней
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Дзержинском районе нашли восьмиклассника, которого искали более 5 дней

Сегодня, 13:12ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: VistaNews.ru
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