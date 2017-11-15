Прокуратура через суд обеспечила тест-полосками волгоградку с диабетом
После обращения законного представителя инвалида I группы надзорный орган провел проверку и выявил нарушение соблюдения законодательства о бесплатном лекарственном обеспечении.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, с апреля по октябрь этого года женщина не была обеспечена в полном объеме тест-полосками для постоянного контроля течения болезни, а также иглами для шприц-ручки для введения лекарственных препаратов. Хотя все это было назначено лечащим врачом.
В интересах инвалида прокуратура подала судебный иск к региональному комитету здравоохранения и медучреждению, где лечится женщина, потребовав обеспечить пациентку необходимыми изделиями.
После рассмотрения гражданского дела в настоящее время ответчики добровольно выполнили все предъявленные требования.
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