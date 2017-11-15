Под Камышином в двойном ДТП погиб 69-летний водитель «Лады Гранты»

Во вторник в Камышинском районе в страшную аварию на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград попала пожилая пара на автомобиле ВАЗ 219010.

Около шести часов вечера отечественная легковушка, направлявшаяся в сторону Волгограда, врезалась в фуру на встречной полосе.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 69-летний водитель «Лады Гранты» прибавил скорости, совершая обгон идущей впереди Audi Q7. Причем, из-за тумана он не заметил на встречке МАЗ-544019-1421-031, в который влетел на полном ходу.

От столкновения фуру вынесло на левую обочину, где она еще столкнулась и с иномаркой, которую обгоняла «Лада».