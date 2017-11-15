Под Камышином в двойном ДТП погиб 69-летний водитель «Лады Гранты»
Сегодня, 11:40ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Антон Нечаев/ Межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский»
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Во вторник в Камышинском районе в страшную аварию на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград попала пожилая пара на автомобиле ВАЗ 219010.
Около шести часов вечера отечественная легковушка, направлявшаяся в сторону Волгограда, врезалась в фуру на встречной полосе.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, 69-летний водитель «Лады Гранты» прибавил скорости, совершая обгон идущей впереди Audi Q7. Причем, из-за тумана он не заметил на встречке МАЗ-544019-1421-031, в который влетел на полном ходу.
От столкновения фуру вынесло на левую обочину, где она еще столкнулась и с иномаркой, которую обгоняла «Лада».
В результате ДТП водитель «Лады Гранты» скончался на месте происшествия. А его 72-летнюю спутницу с тяжелыми травмами доставили в больницу.
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