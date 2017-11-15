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Под Камышином в двойном ДТП погиб 69-летний водитель «Лады Гранты»
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Под Камышином в двойном ДТП погиб 69-летний водитель «Лады Гранты»

Сегодня, 11:40ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Антон Нечаев/ Межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский»
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