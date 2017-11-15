Начался суд над пластическим хирургом, обвиняемым в смерти пациентки

В Центральном райсуде Волгограда сегодня началось предварительное заседание по громкому делу в отношении владельца частной косметологической клиники. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

На скамье подсудимых - один из ведущих волгоградских пластических хирургов. Марсело Нтире - сын французского военного, закончивший Волгоградский медуниверситет и основавший в городе-герое одну из первых частных клиник.

В эту клинику год назад обратилась 23-летняя студентка медуниверситета - она планировала хирургическим способом сделать себе коррекцию подбородка. По данным следствия, после предварительной консультации с Нтире, который в одном лице является и директором, и главным специалистом клиники, Марии Т. было выписано направление на анализы и назначена дата пластической операции - 16 ноября.

Во время операции девушка скончалась после ввода различных лекарственных и обезболивающие препаратов. По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть Марии Т. наступила в результате анафилактического шока, вызванного инъекцией анестезирующего препарата. При этом хирург к операции приступить даже не успел.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области, в ходе расследования было установлено, что услуги в области пластической хирургии были оказаны потерпевшей с грубыми нарушениями норм законодательства. Фатальным стало решение о проведении операции без предварительного осмотра пациентки врачом анестезиологом-реаниматологом и и его отсутствие на операции. Это, во-первых, противоречит приказу Министерства здравоохранения РФ. Но главное, что еще в начале 2014 года деятельность клиники проверялась министерством здравоохранения Волгоградской области. И тогда владельцу было предписано ввести в штат должность врача анестезиолога-реаниматолога, но этого сделано не было.

Кроме того, врачи «Изабеллы» просмотрели наличие хронического заболевания у клиентки, которое также могло спровоцировать анафилактический шок, от которого и умерла девушка.

Сегодняшнее заседание суда, по регламенту, прошло без присутствия журналистов - судья знакомился с участниками процесса. Мать погибшей на операционном столе девушки отказалась общаться с представителями СМИ, сославшись на тяжелое эмоциональное состояние: завтра исполняется ровно год со дня смерти ее дочери.

В случившемся женщина и ее представитель обвиняют доктора Марсело Нтире. Сам он своей вины не признает - по его словам, пациентке за полчаса до операции ввели пробную дозу анестетика и никакой аллергической реакции на препарат не было.