Начался суд над пластическим хирургом, обвиняемым в смерти пациентки
На скамье подсудимых - один из ведущих волгоградских пластических хирургов. Марсело Нтире - сын французского военного, закончивший Волгоградский медуниверситет и основавший в городе-герое одну из первых частных клиник.
В эту клинику год назад обратилась 23-летняя студентка медуниверситета - она планировала хирургическим способом сделать себе коррекцию подбородка. По данным следствия, после предварительной консультации с Нтире, который в одном лице является и директором, и главным специалистом клиники, Марии Т. было выписано направление на анализы и назначена дата пластической операции - 16 ноября.
Во время операции девушка скончалась после ввода различных лекарственных и обезболивающие препаратов. По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть Марии Т. наступила в результате анафилактического шока, вызванного инъекцией анестезирующего препарата. При этом хирург к операции приступить даже не успел.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области, в ходе расследования было установлено, что услуги в области пластической хирургии были оказаны потерпевшей с грубыми нарушениями норм законодательства. Фатальным стало решение о проведении операции без предварительного осмотра пациентки врачом анестезиологом-реаниматологом и и его отсутствие на операции. Это, во-первых, противоречит приказу Министерства здравоохранения РФ. Но главное, что еще в начале 2014 года деятельность клиники проверялась министерством здравоохранения Волгоградской области. И тогда владельцу было предписано ввести в штат должность врача анестезиолога-реаниматолога, но этого сделано не было.
Кроме того, врачи «Изабеллы» просмотрели наличие хронического заболевания у клиентки, которое также могло спровоцировать анафилактический шок, от которого и умерла девушка.
Сегодняшнее заседание суда, по регламенту, прошло без присутствия журналистов - судья знакомился с участниками процесса. Мать погибшей на операционном столе девушки отказалась общаться с представителями СМИ, сославшись на тяжелое эмоциональное состояние: завтра исполняется ровно год со дня смерти ее дочери.
В случившемся женщина и ее представитель обвиняют доктора Марсело Нтире. Сам он своей вины не признает - по его словам, пациентке за полчаса до операции ввели пробную дозу анестетика и никакой аллергической реакции на препарат не было.
Добавим, что по ст.238 УК РФ, ч. 2, п.«в» (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека) пластическому хирургу грозит до шести лет лишения свободы.
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