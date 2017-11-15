На волгоградском мосту задержали ГАЗель, груженную «левым» алкоголем
Сегодня, 09:35ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Среднеахтубинском районе на мостовом переходе через Волгу сотрудники ДПС остановили грузовую ГАЗель для проверки документов и обнаружили в машине крупную партию контрафактного алкоголя.
В машине, которой управлял 40-летний волгоградец, находилось 3600 бутылок со спиртосодержащей жидкостью.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, мутное содержимое и неровно наклеенные акцизные марки сразу вызвали сомнение у полицейских в легальности алкоголя. Кроме того, у водителя не было документов на продукцию. Откуда она, мужчина не смог объяснить.
Водителя доставили для разбирательства в отдел полиции. А из ГАЗели было изъято 180 коробок, в которых находилось спиртное.
Продукция направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр. По результатам будет принято процессуальное решение.
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