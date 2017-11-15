Менее чем за год волгоградец незаконно продал сигарет на 5,5 млн рублей

Следователи областного Главка полиции завершили расследование уголовного дела по обвинению в незаконном предпринимательстве 40-летнего жителя Волгограда.

С ноября 2015-го по июль 2016 года мужчина перепродавал немаркированные табачные изделия известных брендов. Он устно договаривался с продавцами в торговых точках, которых находил через интернет, и поставлял им табачную продукцию.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, за указанный период он успел продать сигарет почти на 5,5 миллионов рублей.

Незаконное предпринимательство завершилось в июле прошлого года, когда мужчину задержали полицейские. Свою вину он признал.

В результате незаконной деятельности, связанной с использованием чужих товарных знаков, правообладателям был причинен ущерб на 2 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.171 УК РК – «Покушение на незаконное предпринимательство», ч.6 ст.171.1 УК РФ – «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в крупном размере», ч.1 ст.180 УК РФ – «Незаконное использование товарного знака».