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Бывшая сотрудница мэрии Волгограда идёт под суд за мошенничество
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Бывшая сотрудница мэрии Волгограда идёт под суд за мошенничество

Сегодня, 11:19ПроисшествияНикита ДробныФото: gorodfm.net
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