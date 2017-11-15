Бывшая сотрудница мэрии Волгограда идёт под суд за мошенничество

Волгоградская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы городской администрации. Женщину, работавшую главным бухгалтером в финансово-экономическом отделе комитета мэрии по строительству, будут судить за мошенничество в крупном размере.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, сотрудница администрации более двух с половиной лет совершала противоправные махинации при начислении зарплат самой себе и другим работникам комитета. Она вносила заведомо недостоверные сведения в реестры и завышала суммы, которые полагалось перечислить на её банковский счёт. Действуя таким образом, женщина незаконно обогатилась на 534 тысячи рублей.

Мошенницу удалось вывести на чистую воду благодаря проверке, проведённой городской прокуратурой и аудиторами контрольно-счётной палаты. В отношении бухгалтера было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занялась следственная часть СУ УМВД по Волгограду. Сама обвиняемая признала вину и частично возместила ущерб, причинённый её действиями.