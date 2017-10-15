В Волгограде ищут убийцу, который на улице жестоко зарезал пенсионера
Сегодня, 08:06ПроисшествияВиталий КошелевФото: ullica.ru
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Жестокое убийство, мотивы которого следователи пока не установили, произошло 14 октября около 14:00 в Советском районе Волгограда на улице Карла Маркса.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР региона, 59-летний пенсионер возвращался из магазина, когда на него напал неизвестный и нанес удар в область груди. У пожилого волгоградца оказалось повреждено легкое, и он скончался на месте происшествия.
Следователи СУ СКР региона возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Правоохранители обращаются к возможным свидетелям жестокой расправы над пенсионером с просьбой поделиться информацией по тел. +7 (937) 724-26-46 или «02».
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