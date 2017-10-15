В Волгограде ищут убийцу, который на улице жестоко зарезал пенсионера

Жестокое убийство, мотивы которого следователи пока не установили, произошло 14 октября около 14:00 в Советском районе Волгограда на улице Карла Маркса.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР региона, 59-летний пенсионер возвращался из магазина, когда на него напал неизвестный и нанес удар в область груди. У пожилого волгоградца оказалось повреждено легкое, и он скончался на месте происшествия.