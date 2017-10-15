В Палласовке поезд раздавил женщину на переезде

Накануне рано утром на железнодорожном переходе станции Верхний Баскунчак в Палласовском районе локомотив сбил женщину.

Машинист товарного поезда заметил пешехода, двигавшегося вдоль путей, заблаговременно и стал подавать сигналы, однако женщина на них никак не отреагировала, экстренное торможение также не помогло избежать трагедии.

Пострадавшую доставили в местную больницу, но уже через несколько часов она скончалась, не приходя в сознание, от множественных переломов и кровоизлияния.