В Палласовке поезд раздавил женщину на переезде
Сегодня, 15:08ПроисшествияВиталий КошелевФото: top54.city
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Накануне рано утром на железнодорожном переходе станции Верхний Баскунчак в Палласовском районе локомотив сбил женщину.
Машинист товарного поезда заметил пешехода, двигавшегося вдоль путей, заблаговременно и стал подавать сигналы, однако женщина на них никак не отреагировала, экстренное торможение также не помогло избежать трагедии.
Пострадавшую доставили в местную больницу, но уже через несколько часов она скончалась, не приходя в сознание, от множественных переломов и кровоизлияния.
Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в экстренных службах региона, личность женщины уже установлена. Это 60-летняя местная жительница, которая часто злоупотребляла спиртным. Вероятнее всего, она была в состоянии алкольного опьянения и в момент своей гибели.
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