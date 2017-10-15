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Под Волгоградом ВАЗ-2107 сбил 25-летнюю девушку, шедшую ночью по дороге
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Под Волгоградом ВАЗ-2107 сбил 25-летнюю девушку, шедшую ночью по дороге

Сегодня, 12:27ПроисшествияВиталий КошелевФото: emigrados.ru
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