Под Волгоградом ВАЗ-2107 сбил 25-летнюю девушку, шедшую ночью по дороге

Авария случилась накануне в 5:30 утра во Фролово.

На участке неосвещенной дороги между ул. Пугачева и ул. Орджоникидзе местная 25-летняя жительница шла по краю проезжей части навстречу движению, когда на нее налетел 27-летний водитель на ВАЗ-2107. Мужчина остановился и вызвал «скорую». С тяжелыми травмами пешеход была доставлена в больницу. ДТП спровоцировали неосвещенная дорога, невнимательность водителя и беспечность девушки, которая в тёмное время суток шла по дороге без светоотражающих элементов.