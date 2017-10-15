Под Волгоградом ВАЗ-2107 сбил 25-летнюю девушку, шедшую ночью по дороге
Сегодня, 12:27ПроисшествияВиталий КошелевФото: emigrados.ru
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Авария случилась накануне в 5:30 утра во Фролово.
На участке неосвещенной дороги между ул. Пугачева и ул. Орджоникидзе местная 25-летняя жительница шла по краю проезжей части навстречу движению, когда на нее налетел 27-летний водитель на ВАЗ-2107. Мужчина остановился и вызвал «скорую». С тяжелыми травмами пешеход была доставлена в больницу. ДТП спровоцировали неосвещенная дорога, невнимательность водителя и беспечность девушки, которая в тёмное время суток шла по дороге без светоотражающих элементов.
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