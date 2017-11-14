Жителю Рудни грозит 2 года тюрьмы за порезанные шины на чужом авто
Заявительница обратилась в дежурную часть еще 28 октября. Ущерб, нанесенный злоумышленником, она оценила в 7 тысяч рублей.
После задержания подозреваемого – 30-летнего местного жителя – стали известны его мотивы.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина пояснил, что у него произошел конфликт с сожительницей, и женщина решила уехать к родственникам в райцентр. Ее отвезла подруга, живущая по соседству. Это разозлило подозреваемого, ведь он заявлял сожительнице, что не отпустит ее.
Дождавшись темноты, он в отместку соседке перочинным ножом проколол колеса ее машины.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ – «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба». За умышленное повреждение чужого имущества мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
+7 937 708 14 50