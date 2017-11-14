Жителю Рудни грозит 2 года тюрьмы за порезанные шины на чужом авто

Полиция Руднянского района разыскала подозреваемого, который умышленно повредил автомобиль 36-летней местной жительницы, порезав шины на колесах.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина пояснил, что у него произошел конфликт с сожительницей, и женщина решила уехать к родственникам в райцентр. Ее отвезла подруга, живущая по соседству. Это разозлило подозреваемого, ведь он заявлял сожительнице, что не отпустит ее.