За сутки в Волгограде водители «Лад» сбили на переходах двух пешеходов

В понедельник в Волгограде сотрудники ГИБДД зарегистрировали два наезда на людей непосредственно на пешеходных переходах.

Так, утром в 9.20 в Тракторозаводском районе 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 сбил молодого человека напротив дома №59 по улице Шурухина.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 17-летний пешеход шел через проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Место ДТП в Тракторозаводском районе. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

При наезде «девятки» несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

Другой случай произошел вечером в 17.10 в Красноармейском районе на улице Хабаровской. Здесь на пешехода наехала «восьмерка».

38-летний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2108, напротив дома №10 наехал на женщину. 53-летняя волгоградка также шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Место ДТП в Красноармейском районе Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф