За сутки в Волгограде водители «Лад» сбили на переходах двух пешеходов
Сегодня, 15:13ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В понедельник в Волгограде сотрудники ГИБДД зарегистрировали два наезда на людей непосредственно на пешеходных переходах.
Так, утром в 9.20 в Тракторозаводском районе 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 сбил молодого человека напротив дома №59 по улице Шурухина.
Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 17-летний пешеход шел через проезжую часть по нерегулируемому переходу.
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Место ДТП в Тракторозаводском районе.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
При наезде «девятки» несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.
Другой случай произошел вечером в 17.10 в Красноармейском районе на улице Хабаровской. Здесь на пешехода наехала «восьмерка».
38-летний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2108, напротив дома №10 наехал на женщину. 53-летняя волгоградка также шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Место ДТП в Красноармейском районе
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Женщина получила телесные повреждения. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу.
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