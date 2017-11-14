Возле Мамаева кургана маршрутка №36 врезалась в грузовой автомобиль
Сегодня, 10:11ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ghest_vlg/ instagram.com/p/BbdpSQTHA8V/?taken-by=ghest_vlg
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Во вторник, 14 ноября, в Центральном районе города Волгограда переполненный микроавтобус, следовавший по маршруту №36, врезался в грузовую ГАЗель.
Авария произошла рано утром на проспекте Ленина напротив Мамаева кургана.
Очевидцы ДТП, которые уже выложили фото столкновения транспортных средств, утверждают, что виноват маршрутчик. Он не выбрал безопасную дистанцию и «догнал» идущий впереди грузовой автомобиль.
Некоторые считают, что причиной аварии могла стать «летняя» резина у микроавтобуса, из-за которой маршрутка просто не успела своевременно остановиться, проскользив по дороге до ГАЗели.
К счастью, в ДТП никто из пассажиров не пострадал.
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