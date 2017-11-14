Возле Мамаева кургана маршрутка №36 врезалась в грузовой автомобиль

Некоторые считают, что причиной аварии могла стать «летняя» резина у микроавтобуса, из-за которой маршрутка просто не успела своевременно остановиться, проскользив по дороге до ГАЗели.

Очевидцы ДТП, которые уже выложили фото столкновения транспортных средств, утверждают, что виноват маршрутчик. Он не выбрал безопасную дистанцию и «догнал» идущий впереди грузовой автомобиль.

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