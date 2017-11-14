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Возле Мамаева кургана маршрутка №36 врезалась в грузовой автомобиль
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Сообщение отправлено.
2017 11 14 09 50 03

Возле Мамаева кургана маршрутка №36 врезалась в грузовой автомобиль

Сегодня, 10:11ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ghest_vlg/ instagram.com/p/BbdpSQTHA8V/?taken-by=ghest_vlg
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