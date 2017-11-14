Волжанина, зарезавшего и сжегшего свою мать, проверят на вменяемость
Напомним, 26 октября 21-летний волжанин сначала жестоко перерезал горло своей 51-летней матери, отсек ей палец на руке, чтобы снять кольцо, а потом сжег квартиру.
Убийцу задержали по горячим следам в Калачевском районе, и пока молодой человек так и не смог ясно объяснить мотивы своего дикого поступка.
Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» заместитель руководителя СО по г. Волжскому СУ СКР по Волгоградской области Александр Минаев, подозреваемый рассказал, что у него возникла неприязнь на фоне постоянных поучений женщины о том, что нужно найти работу и устраивать личную жизнь. При этом мать постоянно ставила в пример старшего брата подозреваемого. Но это обычные внутрисемейные отношения, что же стало спусковым крючком для внезапной агрессии волжанина, установят эксперты.
При этом подозреваемый даже на первый взгляд имеет определенные отклонения, выражающиеся в замкнутости и странных реакциях на задаваемые вопросы, но окончательный ответ будет за медиками. Только после определения вменяемости подозреваемого уголовное дело будет завершено и направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, а затем в суд для рассмотрения. В случае серьезного психического заболевания 21-летнего волжанина отправят на принудительное лечение в заведение закрытого типа.
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