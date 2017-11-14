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Волжанина, зарезавшего и сжегшего свою мать, проверят на вменяемость
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волжанина, зарезавшего и сжегшего свою мать, проверят на вменяемость

Сегодня, 11:02ПроисшествияВиталий КошелевФото: jtimes.ru
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