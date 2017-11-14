Волжанина, зарезавшего и сжегшего свою мать, проверят на вменяемость

Следователи СО по г. Волжский СУ СКР региона продолжают расследование громкого уголовного дела, поразившего своей необъяснимостью и жестокостью.

Напомним, 26 октября 21-летний волжанин сначала жестоко перерезал горло своей 51-летней матери, отсек ей палец на руке, чтобы снять кольцо, а потом сжег квартиру.

Убийцу задержали по горячим следам в Калачевском районе, и пока молодой человек так и не смог ясно объяснить мотивы своего дикого поступка.

Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» заместитель руководителя СО по г. Волжскому СУ СКР по Волгоградской области Александр Минаев, подозреваемый рассказал, что у него возникла неприязнь на фоне постоянных поучений женщины о том, что нужно найти работу и устраивать личную жизнь. При этом мать постоянно ставила в пример старшего брата подозреваемого. Но это обычные внутрисемейные отношения, что же стало спусковым крючком для внезапной агрессии волжанина, установят эксперты.