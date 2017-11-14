В Волжском Renault Megane возле торгового центра сбил 4-летнего ребенка
Сегодня, 13:43ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: tamlife.ru
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Накануне днем возле волжского торгового центра «Планета лето», расположенного на Бульваре Профсоюзов, 34-летний водитель Renault Megane едва не задавил ребенка.
Четырехлетняя девочка вместе с мамой переходила проезжую часть возле парковки ТРК. В этот момент иномарка, ехавшая по улице Молодогвардейцев, сбила малышку.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, женщина со своей дочкой находились в зоне видимости пешеходного перехода.
К тому же ДТП произошло примерно в три часа дня, а в это время было еще достаточно светло, чтобы не заметить пешеходов, хотя у них отсутствовали светоотражающие элементы на одежде.
В результате наезда девочка получила травмы. С места происшествия ее доставили в волгоградскую больницу.
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