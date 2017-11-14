В Волжском Renault Megane возле торгового центра сбил 4-летнего ребенка

Накануне днем возле волжского торгового центра «Планета лето», расположенного на Бульваре Профсоюзов, 34-летний водитель Renault Megane едва не задавил ребенка.

К тому же ДТП произошло примерно в три часа дня, а в это время было еще достаточно светло, чтобы не заметить пешеходов, хотя у них отсутствовали светоотражающие элементы на одежде.